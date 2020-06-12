Овьедо – Понферрадина: Лунин возвращается к игре – онлайн-трансляция матча

Овьедо и Понферрадина возобновляют свои выступления в Сегунде. Андрей Лунин сыграет первый поединок за более чем 90 дней. Онлайн-трансляция матча смотрите на "Футбол 24".

Только Лунин ступил на тропу побед, впервые в сезоне выиграв 2 тура подряд, пандемия коронавируса COVID-19 прервала испанский сезон. Команда украинца отстает от Понферрадины на 5 очков, а до зоны вылета значительно меньше – 1 балл гандикапа. Поэтому Овьедо обязан брать очки в упорной борьбе за выживание. Интересно, что конкурентами голкипера сборной Украины внизу турнирной таблицы являются земляки Роман Зозуля (Альбасете) и Василий Кравец (Луго).

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили очень плохие новости

Овьедо – Понферрадина: смотреть матч Лунина онлайн – трансляция 12 июня 2020 (нужно перейти по ссылке на YouTube)