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Овьедо – Понферрадина: Лунин возвращается к игре – онлайн-трансляция матча

22:35 113 Читати українською
Овьедо – Понферрадина: Лунин возвращается к игре – онлайн-трансляция матча
Овьедо – Понферрадина: Лунин возвращается: смотреть матч онлайн – трансляция 12 июня 2020

Овьедо и Понферрадина возобновляют свои выступления в Сегунде. Андрей Лунин сыграет первый поединок за более чем 90 дней. Онлайн-трансляция матча смотрите на "Футбол 24".

Только Лунин ступил на тропу побед, впервые в сезоне выиграв 2 тура подряд, пандемия коронавируса COVID-19 прервала испанский сезон. Команда украинца отстает от Понферрадины на 5 очков, а до зоны вылета значительно меньше – 1 балл гандикапа. Поэтому Овьедо обязан брать очки в упорной борьбе за выживание. Интересно, что конкурентами голкипера сборной Украины внизу турнирной таблицы являются земляки Роман Зозуля (Альбасете) и Василий Кравец (Луго).

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Овьедо – Понферрадина: смотреть матч Лунина онлайн – трансляция 12 июня 2020 (нужно перейти по ссылке на YouTube)

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Видеоновости Испания Украинцы за рубежом Сборная Украины Сегунда Понферрадина Понферрадина Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
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