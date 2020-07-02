toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Лунін сейвами зберіг перемогу для Ов'єдо – відеоогляд матчу проти Мірандеса

2 липня 08:26 - Читать на русском
Лунін сейвами зберіг перемогу для Ов'єдо – відеоогляд матчу проти Мірандеса
Лунін сейвами зберіг перемогу для Ов'єдо – відеоогляд матчу проти Мірандеса

Ов'єдо Андрія Луніна обіграв Мірандес у 37 турі іспанської Сегунди. Дивіться відео гола та огляд матчу Ов'єдо – Мірандес на "Футбол 24".

Ов'єдо здобув вкрай важливу для себе перемогу в контексті збереження прописки в Сегунді. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Ортуньйо, реалізувавши пенальті.

Ов'єдо – Мірандес: Лунін знову не пропустив, став найкращим та відсвяткував міні-ювілей виходом із зони вильоту

Останні хвилини поєдинку прогнозовано пройшли за переваги Мірандеса, але Ов'єдо вистояв. Не останню роль в цьому зіграли 4 сейви Андрія Луніна. Підопічні Зіганди вигризли вкрай важливу для себе перемогу та відірвалися від зони вильоту на 3 пункти.

blog_ava
Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ
3 липня
7868
Теги
Іспанія Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Сегунда Мірандес Мірандес
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
42
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук