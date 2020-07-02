Лунін сейвами зберіг перемогу для Ов'єдо – відеоогляд матчу проти Мірандеса

Ов'єдо Андрія Луніна обіграв Мірандес у 37 турі іспанської Сегунди. Дивіться відео гола та огляд матчу Ов'єдо – Мірандес на "Футбол 24".

Ов'єдо здобув вкрай важливу для себе перемогу в контексті збереження прописки в Сегунді. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Ортуньйо, реалізувавши пенальті.

Ов'єдо – Мірандес: Лунін знову не пропустив, став найкращим та відсвяткував міні-ювілей виходом із зони вильоту

Останні хвилини поєдинку прогнозовано пройшли за переваги Мірандеса, але Ов'єдо вистояв. Не останню роль в цьому зіграли 4 сейви Андрія Луніна. Підопічні Зіганди вигризли вкрай важливу для себе перемогу та відірвалися від зони вильоту на 3 пункти.