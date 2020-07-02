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Лунин сейвами сохранил победу для Овьедо – видеообзор матча против Мирандеса

2 июля 08:26 - Читати українською
Лунин сейвами сохранил победу для Овьедо – видеообзор матча против Мирандеса
Лунин сейвами сохранил победу для Овьедо – видеообзор матча против Мирандеса

Овьедо Андрея Лунина победил Мирандес в 37 туре испанской Сегунды. Смотрите видео гола и обзор матча Овьедо – Мирандес на "Футбол 24".

Овьедо одержал крайне важную для себя победу в контексте сохранения прописки в Сегунде. Единственный мяч в этой встрече забил Ортуньо, реализовав пенальти.

Овьедо – Мирандес: Лунин снова не пропустил, стал лучшим и отпраздновал мини-юбилей выходом из зоны вылета

Последние минуты поединка прогнозируемо прошли с преимуществом Мирандеса, но Овьедо выстоял. Не последнюю роль в этом сыграли 4 сейва Андрея Лунина. Подопечные Зиганды выгрызли крайне важную для себя победу и оторвались от зоны вылета на 3 пункта.

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Теги
Испания Видеоновости Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Сегунда Мирандес Мирандес
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