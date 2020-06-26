Ов'єдо не дотиснув Фуенлабраду, але Лунін продовжив найкрутішу іспанську серію в матчі проти екс-гравця Карпат

Ов'єдо і Фуенлабрада зустрілися у 35 турі Сегунди (0:0). Рахунок і огляд матчу Андрія Луніна читайте на "Футбол 24".

Іспанія 2019/20. Сегунда, 35-й тур

Ов'єдо – Фуенлабрада – 0:0

Лунін став одним з героїв дербі в Хіхоні, а тепер планував продовжити безпрограшну серію. Шанси були значні, адже Фуенлабрада, хоч і посідала 12-е місце, не виграла жодного з 10 попередніх виїзних поєдинків. Водночас Ов'єдо лише на пару очок відірвався від зони вильоту. Андрій видав 3 сухі матчі за 5 останніх турів чемпіонату Іспанії. Хай навіть другого дивізіону. Такого в європейській кар'єрі Луніна ще не було – за весь попередній сезон Прімери тільки 2 кліншіти. За ці 5 турів у Сегунді не знайшлося рівних Ов'єдо: 11 очок і лише 3 пропущені голи, абсолютно найкращі показники.

Ов'єдо – Фуенлабрада: онлайн-трансляція матчу – Лунін з шансами продовжити найкрутішу серію в Іспанії

Високий пресинг господарів змусив помилитися Фуенлу. Красива комбінація з пасом п'ятою, утім, до удару не довела – захисники виправилися. По суті, перший постріл у матчі ми побачили на 17-й хвилині. Це в господарів Обенг виграв верхову боротьбу після корнера, але його удар був надто далекий від мети. Зовсім без роботи воротарі. За перші 30 хвилин Лунін більше м'яч у гру вводив, ніж захищав свої володіння хоч якимсь чином. Перший справжній момент створив Ов'єдо на 37-й. Подачу з лівого флангу замикав Лоло, кіпер парирував, а далі була підозра на блок руками – VAR за кадром перевірив епізод, без пенальті.

Точність передач показали, і вона цілковито відображає хід дуелі: 62% у господарів, 58% у Фуенли. Відчутно забагато довгих закидань і невдалих прострілів з флангів. Екс-хавбек львівських Карпат Крістобаль Маркес у свої 36 замкнув топ-7 гравців першого тайму за кілометражем – набігав 5,4 км. Капітан гостей також третій у свої команді за точністю пасів (70,6%), але й грає дуже вже просто, з мінімальним ризиком. Водночас саме після подачі кутового від Крістобаля Фуенла створила найцікавіший свій момент з незграбним акробатичним ударом Пате Сісса.

Ов'єдо за попередні 10 турів сезону набрав удвічі більше очок. У цей період Фуенлабрада передостання. Однак сьогодні цього зовсім не відчувається, боїться Зіганда ризикувати. Вийшов герой хіхонського дербі Борха Санчес. Мабуть, найгостріший гравець господарів у нинішньому стані. Ледь не пропустили у відповідь. Фуенла зайшла у штрафний, а далі був жахливий пас. Пінбол у виконанні Луїсмі. Удар, кілька рикошетів, підбирання і ще одна спроба – снаряд пролітає у сантиметрах від дальньої стійки.

Луніна розстрілювали з кількох метрів – Андрій летів красиво, але чи виручив би? Арбітри ще й фол в атаці зафіксували. Після серії замін краще виглядають гості. Кілька стандартів заробили, удар поруч з дев'яткою, який Лунін контролював і проводжав за межі поля. Нарешті хоч якийсь простріл перериває Андрій. Жахливий удар суперників кудись убік кутового прапорця. Закидання після невдалого штрафного Ов'єдо ледь не пройшло, але дуже невдало зіграв партнер українця в атаці, техніка підвела.