"Якщо розглядати Шахтар, то це, напевно, золота клітка. Все зроблено дуже круто. Умови: тебе одягають, виховують, навчають у школі і на тренуваннях, за всім стежать, допомагають. Якщо тобі щось треба, то завжди можеш звернутися. Там роблять багато для футболістів, але фінансового моменту раніше не було, не знаю, як зараз.

"У важкі моменти він відвертається": екс-форвард Шахтаря звинуватив Шаблія у завершенні своєї кар'єри

Але був неприємний момент, коли ми зрозуміли, що отримували в рази менше, ніж у Динамо. Від інших ми нічим не відрізнялися. Було кілька хлопців, які отримували хороші гроші, це два-три людини. Ну ось коли ми грали в юнацькій Лізі чемпіонів десь шість років тому, то хлопці отримували 10 тисяч гривень, це в команді була нормальна сума.

В Динамо тоді отримували 700-1000 доларів – люди, які ще навіть до збірної не потрапляли. У Шахтарі були зовсім інші зарплати на той момент. Моя перша зарплата – стипендія 130 грн. Згодом був дитячий контракт (це 1200), а коли в 16 років я підписав контракт, то було близько 5-6 тисяч доларів, вже інші умови", – розповів Арендарук Fanday.

Нагадаємо, Арендарук виховувався у академії Шахтаря, однак шансу в основній команді "гірників" не отримав. Спроби закріпитися в Маріуполі та львівському Руху також не принесли успіхів. Останнім клубом Дениса став польський П'яст Глівіце.

Гармаш on fire! Підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?