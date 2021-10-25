"Если рассматривать Шахтер, то это, наверное, золотая клетка. Все сделано очень круто. Условия: тебя одевают, воспитывают, учат в школе и на тренировках, за всем следят, помогают. Если тебе что-то надо, то всегда можешь обратиться. Там делают много для футболистов, но финансового момента раньше не было, не знаю, как сейчас.

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Но был неприятный момент, когда мы поняли, что получали в разы меньше, чем в Динамо. От других мы ничем не отличались. Было несколько ребят, которые получали хорошие деньги, это два-три человека. Ну вот когда мы играли в юношеской Лиге чемпионов где-то шесть лет назад, то ребята получали 10 тысяч гривен, это в команде была нормальная сумма.

В Динамо тогда получали 700-1000 долларов – люди, которые еще даже в сборную не попадали. В Шахтере были совсем другие зарплаты на тот момент. Моя первая зарплата – стипендия 130 грн. Впоследствии был детский контракт (это 1200), а когда в 16 лет я подписал контракт, то было около 5-6 тысяч долларов, уже другие условия", – рассказал Арендарук Fanday.

Напомним, Арендарук воспитывался в академии Шахтера, однако шанс в основной команде "горняков" не получил. Попытки закрепиться в Мариуполе и львовском Рухе также не принесли успехов. Последним клубом Дениса стал польский Пяст Гливице.

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