Швайнштайгер офіційно оголосив про завершення кар'єри

Легендарний німецький хавбек Бастіан Швайнштайгер повісив бутси на цвях.

"Час настав. Я хочу подякувати своїм командам – Баварії, Манчестер Юнайтед, Чикаго Файр і збірній Німеччини, а також своїй сім'ї за підтримку!", – написав Швайнштайгер у twitter.

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35-річний хавбек провів 121 матч за національну команду Німеччини, в яких відзначився 24-ма голами. Зі збірною Бастіан ставав чемпіоному світу у 2014 році.

Останнім клубом Швайнштайгера був Чикаго Файр, за який німець виступав з 2017-го. Основну частину своєї кар'єри Швайні провів у Баварії (2002-2015 роки).

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