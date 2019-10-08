Получил благословение от Хитцфельда, заочно отомстил Хави и облил пивом ван Гала: карьера Швайнштайгера в 15-ти фото

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. "Футбол 24" вспоминает основные вехи карьеры легенды мюнхенской Баварии и сборной Германии.

1. Малыш Басти еще в 1990 году примерил свою первую футболку сборной Германии. Для Бундестима тот год был памятным – команда под руководством Франца Беккенбауэра победила на итальянском Мундиале.

Швайнштайгер официально объявил о завершении карьеры

2. А здесь Кайзер Франц поздравляет 16-летнего Швайнштайгера и его одноклубников с победой в юношеском чемпионате Германии.

3. Легендарный Оттмар Хитцфельд готовит свою юную звездочку к выходу на замену. Это дебютный матч Швайни за мюнхенцев, и сразу в Лиге чемпионов!

4. Швайнштайгер пытается поймать нынешнего наставника Баварии Нико Ковача. Начало 2000-х.

5. 18-летний Бастиан празднует свое первое чемпионство с Баварией. В сезоне 2002/03 "ротен" привезли Штутгарту, финишировавшему вторым, 16 очков гандикапа.

6. Молодые и необстрелянные Лукас Подольски и Бастиан Швайнштайгер учатся уму-разуму у опытного Оливера Кана.

7. Швайни против брутального Япа Стама и Джованни ван Бронкхорста на Евро-2004. Это первый большой турнир для хавбека.

8. А здесь Швайнштайгер пролетает мимо мага Хави и надежды на Кубок мира-2010. Немец возьмет свое через 4 года.

9. Швайни поливает пивом Луи ван Гала. Только что Бавария оформила чемпионский титул в сезоне 2009/10.

10. Бастиан с кубком Лиги чемпионов. В финале сезона 2012/13 Бавария одолела дортмундскую Боруссию (2:1).

11. Бастиан Швайнштайгер – чемпион мира-2014. В финале полузащитник отыграл все 120 минут против сборной Аргентины.

12. Швайни прощается с мюнхенской публикой после 17 лет в структуре Баварии. Май 2015-го.

13. Но в Манчестер Юнайтед у Швайнштайгера не сложилось. Сначала он страдал из-за травмы, а затем попал в немилость Жозе Моуринью.

14. Легендарные Ули Хёнесс и Карл-Хайнц Румменигге вводят Бастиана Швайнштайгера в Зал славы Баварии.

15. А завершил свою карьеру Швайни за океаном. После неудачного периода в МЮ его позвал в Штаты клуб МЛС Чикаго Файр.

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