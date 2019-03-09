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Оточення Гвардіоли спростувало інформацію про домовленість Пепа з Ювентусом

15:13 218 Читать на русском
Оточення Гвардіоли спростувало інформацію про домовленість Пепа з Ювентусом
Хосеп Гвардіола / reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поки не поспішає у Турин.

Наставник "містян" не планує очолювати туринський Ювентус. Про це Evening Standard повідомило джерело з оточення іспанського фахівця.

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Нагадаємо, сьогодні італійський журналіст підірвав мережу гучною заявою про усну домовленість Гвардіоли з Ювентусом щодо 4-річного контракту.

Ймовірний відхід Хосепа з тренерського містка "містян" пов'язували з початком розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей.

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Ювентус Ювентус Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Трансфери Манчестер Сіті Трансфери Ювентуса
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