Ювентус досяг усної домовленості з Гвардіолою, – журналіст

Іспанський фахівець Хосеп Гвардіола може змінити Манчестер на Турин.

Італійський журналіст Il Giornale Луїджі Гуелпа розповів, що Ювентус та Хосеп Гвардіола вже досягли усної домовленості.

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"Я дізнався, що Ювентус досяг усної домовленості з Гвардіолою щодо 4-річного контракту. Про це мені повідомив інформатор, який раніше розповідав про перехід Роналду в Ювентус", – передає слова Гуелпи Calciomercato з посиланням на Radio CRC

Ювентус планує незабаром попрощатися з Массіміліано Аллегрі. Втім, за інформацією джерела, не варто очікувати призначення Гвардіоли на тренерський місток туринців найближчого літа.

До слова, контракт Пепа з Манчестер Сіті діє до 2021 року.

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