"На території лаптів і балалайок добре навчилися дурити людей, перекручуючи факти в інформаційному просторі, або відверто фабрикуючи їх. Ну, ви в курсі про смертельно небезпечні ескадрильї українсько-бандерівських птахів і багато інших історій…

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Зараз ці ідіоти вирішили, що збірна Польщі скористалася шансом не грати проти їхньої космічної "лаптє-збірної", щоби вийти на ЧС-2022. Їхній головний тренер, до речі, "ісконнорускій" естонець з іспанським паспортом Валєра Карпін, прямо сказав, що на місці поляків вчинив би так само відносно свого грізного конкурента.

Але, бл*дь, цим тупим одноклітинним, не вкладається в голові, що поляки готові були пожертвувати своєю участю у ЧС-2022 у знак підтримки України! Коли футболісти за ініціативи "старичків" Лєвандовскі і Щенсни провели нараду і ухвалили рішення принципово не грати проти балалаєчників, ніхто і мови не вів про те, що на росіян накладуть футбольний бан.

Поляки підтримали Україну і виступили проти загарбника, ризикуючи самим отримати технічну поразку! Це вже потім їх підтримали й інші – Швеція, Чехія – категорично відмовившись грати проти Росії, яку президент PZPN (Польський футбольний союз) назвав "бандитами". Це вже потім росіян забанила УЄФА.

Просто говорити правду різним їх телевізійним антонам невигідно! От пердаки у цих "мєрзкіх тварєй" і палають. А збірній Польщі, і персонально Роберту Лєвандовскі, який грає із капітанською пов’язкою у кольорах прапору України, Войцеху Щенсни, Гжегожу Крихов’яку, Камілю Гліку – колосальний респект від кожного українця! Вони готові були пожертвувати, вочевидь, останньою можливістю у своїй кар’єрі зіграти на ЧС. Але добро перемагає", – написав Вацко у своєму Facebook.

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