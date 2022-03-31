"На территории лаптей и балалаек хорошо научились обманывать людей, извращая факты в информационном пространстве, или откровенно фабрикуя их. Ну, вы в курсе о смертельно опасных эскадрильях украинско-бандеровских птиц и многих других…

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Сейчас эти идиоты решили, что сборная Польши воспользовалась шансом не играть против их космической "лапте-сборной", чтобы выйти на ЧМ-2022. Их главный тренер, кстати, "исконнорусский" эстонец с испанским паспортом Валера Карпин, прямо сказал, что на месте поляков поступил бы так же по отношению к своему грозному конкуренту.

Но, бл*дь, этим тупым одноклеточным не укладывается в голове, что поляки готовы были пожертвовать своим участием в ЧМ-2022 в знак поддержки Украины! Когда футболисты по инициативе "старичков" Левандовски и Щенсны провели совещание и приняли решение принципиально не играть против балалаечников, никто и речи не вел о том, что на россиян наложат футбольный бан.

Поляки поддержали Украину и выступили против захватчика, рискуя самим получить техническое поражение! Это уже потом их поддержали и другие – Швеция, Чехия – категорически отказавшись играть против России, которую президент PZPN (Польский футбольный союз) назвал "бандитами". Это уже потом россиян забанило УЕФА.

Просто говорить правду разным их телевизионным антонам невыгодно! Вот пердаки у этих "мерзких тварей" и пылают. А сборной Польши и персонально Роберту Левандовски, играющему с капитанской повязкой в ​​цветах флага Украины, Войцеху Щенсны, Гжегожу Крыховяку, Камилю Глику – колоссальный респект от каждого украинца! Они готовы были пожертвовать, очевидно, последней возможностью в своей карьере сыграть на ЧМ. Но добро побеждает", – написал Вацко в своем Facebook.

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