Чемпіонат світу 2022, чвертьфінал

9 грудня, 21:00, м. Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Протистояння між Нідерландами та Аргентиною можна назвати класикою чемпіонатів світу. Матчів було небагато, але майже всі мали дуже важливе значення або були надзвичайно крутими.

У 1974-му "ораньє" розгромили "альбіселесте" (4:0), продемонструвавши світу "тотальний футбол" з Кройфом, Ренсенбрінком і Ко. У 1978-му латиноамериканці під керівництвом культового Сесара Менотті взяли реванш у дуже яскравій грі, здобувши перемогу з рахунком 3:1. До речі, усіх аргнетинських тренерів з романтичним стилем футболу стали називати меноттістами.

Битва на Велодромі в 1998-му цілком претендує на статус найкращого чвертьфіналу чемпіонатів світу в історії. Три стійки, дві червоні картки вагон моментів, блискуча гра Батістути, Давідса, Коку, Сімеоне, Де Бура, Верона та інших легенд – і, звісно ж, переможний шедевр Бергкампа – це треба бачити, а не читати.

"Нулівка" у групі в 2006-му мав значення лишень через дебют Мессі в основі на Мундіалях, а от в 2014-му команди зустрілись у півфіналі. Поєдинок подарував півтора моменти, однак у серії пенальті аргентинці пройшли далі. Тренером тодішніх голландців був Луї Ван Гал, який сьогодні спробує взяти реванш.

У Бразилії його збірна стала відкриттям Мундіалю, вразивши яскравим футболом при дуже молодому складі, але у Катар "ораньє" їхали в іншому статусі. Від них очікували потужної атакувальної гри, адже саме це фани бачили перед турніром – втім, у досить слабкій групі на ЧС-2022 Нідерланди здивували прагматизмом з купою тактичних перекосів. У перших двох матчах голландці пробивали по воротах лічену кількість разів (з Еквадором статистика ударів взагалі шокувала цифрами 2:15), і навіть Катар розгромити не вдалося.

Виявилось, що Луї Ван Гал просто причаївся, аби видати феєрію в плей-офф. Його підопічні катком проїхались по збірній США, здобувши перемогу з рахунком 3:1, однак важливий навіть на рахунок. Важливим був тактичний перфоманс, який продемонстрували голландці – це справжній професорський урок для американців.

Нідерланди виманювали суперника у пресинг і потім прошивали його завдяки надзвичайно розумним діям у центрі поля з подальшим пасом на хід у фланг. Що і говорити, коли перший гол стався після 20 передач поспіль (рекорд збірної на Мундіалях). В другому ж таймі, очікуваючи навали від суперника, "ораньє" одразу перебудувались під контратаки й добили романтичну "зіркову-смугасту" команду.

"Помаранчеві" продемонстрували всі свої найкращі чесноти. Вони шикарно працювали через фланги, де запалюють Блінд і Дюмфріс – Дейлі комбінує і просуває м'яч передачами, а Дензел відкривається й тягне його на дриблінгу. Депай, Гакпо і Классен своїми інтелектуальними переміщеннями розривають пресинг, зв'язують гру і створюють голи, а Де Йонг працює по всьому полю й всюди приносить колосальну користь.

До оборони особливих питань бути не може. Вона виглядає гідно, та і взагалі – говорити про оборону Нідерландів у відриві від футболу всієї команди неможливо. Пресинг у "ораньє" орієнтований на роботу по каналах передач, однак за потреби команда може й придушити біля чужого штрафного. Словом, у топовій формі підопічні Луї Ван Гала дійсно виглядають претендентами на фінал ЧС-2022, але чи здатні вони відтворювати свій найкращий футбол на дистанції?

Поки що ми бачили приблизно півтора матчі в такій сильній формі – причому в суперниках були Катар і США. Можна, звісно, знайти якісь хороші чи перспективні особливості гри навіть у зустрічі з Еквадором, але системну крутість вдалося показати лишень у останніх двох матчах. Аргентина сильніша за Катар і США разом узяті, тож сьогодні Нідерланди отримають справжню перевірку. Тепер все буде по-дорослому.

А може і не буде. Аргентина, попри надзвичайний кадровий потенціал, демонструє настільки ж неоднозначний футбол. "Альбіселесте" перед стартом Мундіалю називали одними із фаворитів якщо не на тріумф, то хоча б на фінал турніру – команда мала серію в 36 матчів поспіль без поразок і в цілому виглядала дуже перспективно, що й не дивно при такому складі. Та і залежність від Мессі здавалася не такою критичною, як раніше.

В реальності ж вболівальники побачили команду, яку "шарашить" у кожній грі. Фантастичний перший тайм проти Саудівської Аравії змінився заслуженою поразкою по перерві. У матчі з Мексикою команда мала всього два-три моменти, причому в стартові 45 хвилин суперник начисто перекусив центр, нічого не дозволяючи Аргентині.

У поєдинку з Польщею підопічні Лео Скалоні видали інфернально потужний футбол, однак вже в 1/8 проти Австралії все було сумно. Моменти посипались аж наприкінці зустрічі, а перед фінальним свистком команда ледь не втратила перемогу. При цьому структура гри "альбіселесте" виглядала настільки жахливо, що в якийсь момент "соккеруз" вийшли з низького блоку й почали сміливо оборонятись через володіння м'ячем.

Аргентина любить тримать м'яч з тими ж цілями. Розпіарена команда Ліонеля Скалоні у Катарі виглядає настільки розбалансованою, що лише контроль над м'ячем може замаскуати проблеми. Тим не менш, цей контроль аж ніяк не означає чітких ідей при побудові атак – тренерський штаб адаптовується під особливості суперника, хоча здебільшого гра попереду залишається хаотичною.

Важливість Мессі при цьому лише зросла – "блоха" є головною персоною на полі. Він зв'язує гру передньої трійки з опорною зоною, а на чужій третині Лео виступає в якості головного креативника і завершувача. У Катарі капітан тягне Аргентину, як ніколи: в його активі 14 ударів, 10 передач під удар та 8 залучень до атак з ударами – тільки у Мбаппе більше атакувальних ТТД (36 проти 32, тому що у француза більше пострілів по воротах).

Вплив Мессі на збірну Аргентину позначається не тільки в роботі з м'ячем. Фактично, Ліонель заміщує функції тренера на футбольному полі, причому в такій ролі він доволі ефективний. Зокрема, за хвилину до голу у ворота Мексики саме Мессі вказав Ді Марії на занадто глибоке опускання "Ель Трі" в штрафний – це відкривало прострір в центрі. Кеп попросив Анхеля віддавати паси у центральну зону перед карним майданчиком, а потім забив з його передачі.

У всій цій незбалансованості криється головна небезпека Аргентини. Її важко прочитати, бо команда саме не знає, як у неї піде гра. При цьому унікальний кадровий потенціал дозволяє ігнорувати купу тактичних проблем, та і загалом індивідуальна майстерність має колосальне значення на чемпіонатах світу. Вже самою наявністю суперфутболістів "альбіселесте" змушують суперника готуватись по-особливому, що не завжди добре.

Подивимось, що придумає Луї Ван Гал під такий складний колектив і як на це відреагує дует Ліонелів. Перемога в сьогоднішньому поєдинку стане реальною заявкою на тріумф у Катарі – настільки важке завдання стоїть перед обома колективами. Словом, чергова серія протистояння Аргентини й Нідерландів обіцяє бути дуже цікваою.

Кадрова ситуація

Збірна Нідерландів підходить до зустрічі в оптимальному складі. Навряд чи Луї Ван Гал внесе якісь зміни у старт – питання можуть бути хіба що по партнеру Френкі в центрі поля. Коопмейнерс невдало проявив себе у зустрічі з Еквадором, але вийшов на другий тайм проти США, коли треба було контратакувати.

Аргентинці мають проблеми з просуванням, тож більш логічним рішенням тренерського штабу "ораньє" виглядає робота з позиції сили. Тоді в основі варто очікувати Де Роона.

Ді Марія отримав пошкодження в поєдинку з поляками. Поєдинок з австралійцями він пропускав – зате встиг відновитись і повернутись до загальної групи. Анхель має дуже важливе значення для гри збірної Аргентини і для Мессі особисто, тож можна не сумніватись у його появі в стартовому складі.

Під питанням участь у матчі Папу Гомеса. Алехандро отримав пошкодження в 1/8 фіналу, але ступінь його тяжкості невідомий. В будь-якому разі, назвати екс-хавбека Металіста ключовим футболістом "альбіселесте" не можна.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Аргентина

Нідерланди: Нопперт – Тімбер, ван Дейк, Аке – Дюмфріс, де Роон, де Йонг, Блінд – Классен – Гакпо, Депай

Аргентина: Е. Мартінес – Акунья, Отаменді, Л. Мартінес, Моліна – Мак Аллістер, Енцо, Де Пауль – Ді Марія, Л. Мартінес, Мессі.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, серія пенальті

Коли зустрічаються настільки серйозні колективи, робити якісь прогнози дуже важко. Коли вони зустрічаються на чемпіонаті світу, прогнози втрачають сенс – кожен матч і навіть кожен тайм на цьому турнірі є окремою історією. Причому всі ці історії дуже важко пов'язуються. Особливо важко зрозуміти реальну силу Нідерландів, у яких за плечима півтора хороших поєдинки.

За кадровим потенціалом Аргентина трішки потужніша (великою мірою, через Мессі), але Нідерланди здаються значно переконливішими у тактичному плані. "Альбіселесте" взагалі виглядають командою, у якої вся ігрова модель крутиться навколо дій Мессі. Ефективного плану Б у Ліонеля Скалоні немає – його підопічні можуть усе й не можуть нічого одночасно.

У битві за м'яч нідерландці виглядають фаворитами, бо тут точно не обійдешся одним лише генієм Мессі – потрібна командна робота. Аргентинці вміють грати щільно, але їм не вистачає злагодженості. Взагалі, майже за всіма показниками "ораньє" виглядають краще, хоча вони рідко конвертують свій клас у якесь домінування. Як правило, підопічні Луї Ван Гала заточені на більш обережний контратакувальний стиль.

За логікою, Нідерланди повинні перемогти у цьому матчі, однак голландцям має бути дуже важко. Збірна Аргентини, попри всі свої негаразди, є максимально незручною – власне, усі її суперники створили мінімуму моментів біля воріт Мартінеса, хоча їм допомагали окремі індивідуальні помилки. Навіть якщо справа в атаці не заладяться, "альбіселесте" завжди здатні затягнути гру в "болото".

Одразу пригадуються колосальні проблеми, які виникли у голландців проти Еквадору. Чимось "Ель Трі" схожі на аргентинців – вони такі ж потужні у фізичному плані, такі ж незручні і такі ж залежні від двох-трьох виконавців. Нідерланди всього один раз за гру прорвали оборону цієї команди, однак Аргентина значно сильніша.

Враховуючи усі фактори, ми поставимо на нічию в основний час і серію пенальті.