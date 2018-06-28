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Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 14-го дня ЧС-2018: сльози німців, пропозиція вийти заміж та бійка на трибунах

13:12 342 Читать на русском

На чемпіонаті світу-2018 зіграли вже чотирнадцятий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій вболівальників, які неабияк вразили своєю креативністю та красою на трибунах.

У групах E та F завершився груповий етап чемпіонату світу-2018. У першому квартеті трапилась справжня сенсація – збірна Німеччини програла Південній Кореї та вперше у свої історії не змогла вийти з групи на чемпіонаті світу – відео голів та огляд матчу. Швеція розбила Мексику з рахунком 3:0, проте обидві команди пробились до 1/8 фіналу.

Виліт вже на стадії групового етапу став справжньою трагедією для німецьких вболівальників – явно не такого результату вони очікували від своєї команди.

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В квартеті F доволі прогнозовано далі вийшли Бразилія та Швейцарія. Пентакампеони впевнено перемогли Сербію, а швейцарці розписали нічию з Коста-Рікою, яка гарантувала європейцям вихід до наступної стадії змагань.

Таким чином стали відомі вже 6 пар 1/8 фіналу ЧС-2018.

А от на трибунах під час цього ігрового дня головними дійовими особами стали німецькі вболівальники, які не приховували свого розчарування. Також запам'ятались фанати та вболівальниці Коста-Ріки, Бразилії та Мексики. На трибунах навіть був банер з пропозицією невідомій дівчині вийти заміж.

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Крім того, під час матчу Бразилія – Сербія на трибунах стадіону відбулась сутичка фанатів, яку швидко вдалось припинити.

Фото: Championat

ЧС 20183 тур

Мексика - Швеція: Середа 27 червня 2018

Мексика
Матч завершено
0 : 3
Швеція
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