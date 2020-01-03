Осієк відхилив пропозицію Динамо щодо трансферу Маріча

Хорватський Осієк відмовився продавати свого форварда Мірко Маріча у київське Динамо.

Хорватський клуб не має наміру продавати нападника. Осієк відхилив пропозицію Динамо, яка становила близько 5 млн євро, інформує germanijak.hr.

Динамо змусило Селтік збільшити пропозицію щодо трансферу словенського нападника

"Наші найкращі гравці, в числі яких Маріч, на даний момент не продаються. Ми не в тій ситуації, коли змушені розлучатися з футболістами, щоб вижити", – заявив директор Осієка Ален Петровіч.

Нагадаємо, кияни розглядали Маріча в числі кандидатів на підсилення лінії атаки. "Біло-сині" можуть продати Франа Соля та Жерсона Родрігеса, а Артем Бєсєдін ризикує отримати дискваліфікацію за провал допінг-тесту.

Раніше повідомлялося, що Динамо розглядає 5 кандидатур. Серед них, крім Маріча, нападник Слована Андраж Шпорар.

Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи