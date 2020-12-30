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Динамо розглядає 5 кандидатур на позицію нападника, – ЗМІ

12:24 1551 Читать на русском
Динамо розглядає 5 кандидатур на позицію нападника, – ЗМІ
Мірко Маріч / фото з відкритих джерел

Київське Динамо перебуває в активному пошуку підсилення лінії атаки.

"Біло-сині" мають намір придбати центрального нападника в зимове трансферне вікно. Київський клуб обиратиме новачка серед п'ятьох кандидатур, інформує dinamo.kiev.ua.

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У список потенційних новачків Динамо потрапив нападник Осієка Мірко Маріч, але його кандидатура не є пріоритетною. 24-річний хорват – запасний варіант для клубу зі столиці України.

Нагадаємо, наразі у розпорядженні Динамо є чотири форварди: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін та Назарій Русин, якого клуб достроково повернув з оренди. Щоправда, Бєсєдін ризикує отримати дискваліфікацію за провал допінг-тесту після матчу Ліги Європи проти Мальме, а Соля та Жерсона Родрігеса "біло-сині" можуть продати цієї зими.

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