Осимхен после незабитого пенальти еще и набросился на тренера Наполи – видео наглого поведения звезды
Форвард Наполи Виктор Осимхен тотально провалился в матче 5 тура Серии А против Болоньи (0:0).
Лучший бомбардир прошлого сезона не может забить в третьем матче подряд. Наполи заработал пенальти во втором тайме против Болоньи, но Осимхен умудрился пробить мимо ворот.
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Вскоре тренер партенопейцев Руди Гарсия заменил нигерийца на Джованни Симеоне. Осимхену такое решение совсем не понравилось. Виктор разгневано покидал поле и жестикулировал в сторону Гарсии – мол, надо переходить на игру в два форварда, а не менять меня.
Рулевой Наполи дипломатично прокомментировал инцидент: "Даже величайшие игроки в истории не забивают пенальти. Что касается замены – мы уже обсудили это с Виктором, но мои диалоги с игроками остаются в раздевалке".
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