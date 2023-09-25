Лучший бомбардир прошлого сезона не может забить в третьем матче подряд. Наполи заработал пенальти во втором тайме против Болоньи, но Осимхен умудрился пробить мимо ворот.

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Вскоре тренер партенопейцев Руди Гарсия заменил нигерийца на Джованни Симеоне. Осимхену такое решение совсем не понравилось. Виктор разгневано покидал поле и жестикулировал в сторону Гарсии – мол, надо переходить на игру в два форварда, а не менять меня.

Рулевой Наполи дипломатично прокомментировал инцидент: "Даже величайшие игроки в истории не забивают пенальти. Что касается замены – мы уже обсудили это с Виктором, но мои диалоги с игроками остаются в раздевалке".

OSIMHEN ARRABBIATISSIMO CON GARCIA DOPO IL CAMBIO#GARCIAOUT pic.twitter.com/ZXmy17Xrrg — I Gigi 78 I (@Vicidominus) September 24, 2023

Наполи расписал сенсационную ничью с Болоньей – Осимхен не забил пенальти, безвыигрышная серия Гарсии достигла 3 матчей