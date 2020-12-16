Осічка "містян" через автогол Діаша у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вест Бромвіч – 1:1
10:28 - Читать на русском
Манчестер Сіті розписав несподівану нічию з Вест Бромвічем. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
завершено
Рубен Діаш 43’
43’ Рубен Діаш
Манчестер Сіті очікувано відзначився першим завдяки влучному удару Ґюндоґана у нижній кут. Ще до перерви Вест Бромвіч відновив паритет – Аджаї пробивав по воротах, а м'яч рикошетом від Діаша влетів у сітку. У другій 45-хвилинці команди голами не відзначались.
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1:1 – "містяни" залишились на шостій сходинці з 20 пунктами. "Дрозди", маючи у своєму активі 7 очок, розташувались дев'ятнадцятими.
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