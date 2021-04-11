Чемпіонат Іспанії 2020/21, 30-й тур

Вільяреал – Осасуна – 1:2

Голи: Гарсія, 70 (автогол) – Монкайола, 64, Будімір, 74

Валенсія – Реал Сосьєдад – початок о 17:15

Вальядолід – Гранада – початок о 19:30

Бетіс – Атлетіко – початок о 22:00

Недільну ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Вільяреал – Осасуна. Перша половина зустрічі виявилась безгольовою, і команди пішли на перерву за нульового рахунку на табло.

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У другому таймі гольова засуха перервалась на 64-й хвилині, коли Монкайола, з лінії штрафного майданчика, завдав шедеврального удару з льоту у правий кут воріт – 0:1. На 70-й "жовта субмарина" зрівняла – Гарсія під час прострілу у карний зрізав м'яч у власні ворота. Однак, памплонці так просто здаватись не збирались, і за декілька хвилин їх знову вивів уперед Будімір. Господарі одразу кинулись в атаку, й кілька разів були близькими, щоб знову відновити рівновагу, але забити так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Осасуни – 1:2.

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