Осасуна разбила Альмерию и, воспользовавшись осечкой Цыганкова и Ко, вплотную приблизилась к зоне еврокубков
В субботу в 34-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Испания, Ла Лига, 34-й тур
Осасуна – Альмерия – 3:1
Голы: Будимир, 46, Эззалзули, 52, Гомес, 81 – Лазаро, 90+2
Вильярреал – Атлетик – начало матча в 19:30
Мальорка победила Кадис, продолжив погоню за Цыганковым
Осасуна в отчаянной борьбе за еврокубки на своем поле одолела Альмерию. Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва Будимир вывел хозяев вперед. Не прошло и пяти минут как форвард сборной Марокко Эззалзули ударом в девятку фактически снял вопрос о победителе.
В конце матча памплонцы сделали "контрольный в голову" и расслабились, за что сразу же поплатились – Лазаро уже в добавленное время сумел забить гол престижа. Это, однако, не огорчило Осасуну – подопечные Ягоба Аррасате после осечки Цыганкова и Ко находятся на расстоянии одного очка от места в Лиге конференций.
"Цыганков – это скандал": украинец начал чудо-камбек на поле четвертой команды Испании – Жирона выстояла в меньшинстве