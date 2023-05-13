В субботу в 34-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 34-й тур

Осасуна – Альмерия – 3:1

Голы: Будимир, 46, Эззалзули, 52, Гомес, 81 – Лазаро, 90+2

Вильярреал – Атлетик – начало матча в 19:30

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Осасуна в отчаянной борьбе за еврокубки на своем поле одолела Альмерию. Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва Будимир вывел хозяев вперед. Не прошло и пяти минут как форвард сборной Марокко Эззалзули ударом в девятку фактически снял вопрос о победителе.

В конце матча памплонцы сделали "контрольный в голову" и расслабились, за что сразу же поплатились – Лазаро уже в добавленное время сумел забить гол престижа. Это, однако, не огорчило Осасуну – подопечные Ягоба Аррасате после осечки Цыганкова и Ко находятся на расстоянии одного очка от места в Лиге конференций.

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