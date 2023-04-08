Чемпионат Испании, 28 тур

Осасуна – Эльче – 2:1

Гол: Моренте, 44 – Абде, 71, 84

Эспаньол – Атлетик – 1:2

Голы: Дардер, 90 – Вильямс И., 22, Вильямс Н., 75

Удаление: Видаль, 90+1 (Эспаньол, вторая желтая карточка)

Реал Сосьедад – Хетафе – 2:0

Голы: Оярсабаль, 45+2, Кубо, 60

Нереализованный пенальти: Оярсабаль, 44 (Реал Сосьедад)

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Осасуна первую половину сезона шла рядом с еврокубками, но в феврале посыпалась. За последние 8 матчей памплонцы одержали лишь одну победу. Встреча с худшей командой Ла Лиги была хорошей возможностью прервать безвыигрышную серию.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но гости смогли провести результативную атаку перед свистком на перерыв. Маскарель вырезал гениальную передачу на Моренте, который и открыл счёт. На старте второй половины Хетафе мог увеличить своё преимущество, но гол Бойе не засчитали из-за офсайда.

Только после этого Осасуна проснулась и восстановила равновесие благодаря Абде. Он же вскоре установил окончательный счет, забив роскошный гол ударом с линии штрафной в самую девятку. Памплона празднует волевую победу!

Атлетик на выезде одолел Эспаньол. Пара Уильямсов – Иньяки и Нико – забили по мячу в каждом из таймов. Дардер на 90-й минуте смог на гол престижа, однако через мгновение Видаль получил две желтые карточки и оставил хозяев в меньшинстве, сведя шансы отыграться до нуля. Баски благодаря триумфу поднялись на седьмую строчку – лишь 4 очка отделяют их от еврокубковой зоны.

Реал Сосьедад одержал домашнюю победу над Хетафе. Моментов возникало немного, но почти все они принадлежали хозяевам – и большинство из них было проведено в конце первого тайма. В частности, на 44-й минуте баски заработали пенальти, однако выстрел Оярсабаля парировал Сориа (он отразил уже 4-й из семи пенальти в сезоне).

На 45+2-й минуте Сосьедад провел шикарную комбинацию с пасом под удар Мендесу с минимального расстояния. Сориа спас и здесь, но Оярсабаль сыграл на добивании – 1:0! Таким образом, Микель стал первым футболистом "чури-урдин" в XXI веке, которому удалось заработать пенальти, не забить пенальти и отличиться голом в одном матче Ла Лиги.

На 60-й минуте Давид Силва едва не забил с центра поля (Сориа выручил), однако через несколько секунд новая атака завершилась прострелом на Кубо. Форвард замкнул его, установив окончательный счёт во встрече – 2:0! Такефуса стал первым японцем, которому удалось забить 6 голов в сезоне Ла Лиги, а Сосьедад благодаря этому оторвался от пятой позиции на четыре очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ