Барселона, как и ожидалось, наседала на ворота соперника, но и памплонцы не отсиживались в обороне. Правда, забили все же "блаугранас": Месси отдал на фланг на Альбу, Жорди расстрелял голкипера ударом под перекладину.

Барселона уверенно победила Осасуну и оторвалась от Реала в таблице Ла Лиги – до Атлетико всего два очка

Второй тайм был более интересным, а интрига держалась до 83 минуты. Мориба получил пас перед штрафной, убрал защитника и выстрелил красивым ударом под дальнюю штангу – 2:0.

Барселона сократила отставание от лидера – Атлетико – до 2 пунктов, преимущество над Реалом теперь 3 очка. Правда, уже сегодня "матрасники" и "сливочные" встретятся между собой. Осасуна осталась на 13 строчке.