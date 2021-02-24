"Півкоманди почало бухати після приходу Селезньова в Колос? Це не відповідає дійсності. У нашій команді всі – професіонали.

Поворознюк: Який піар з приходу Селезньова у Колос? Півкоманди почало бухати

Після гри можемо дозволити собі хіба по одній баночці пива. Така практика існує в усій Європі. А такого, щоб до "якогось стану", немає. Ми – професіонали", – лаконічно зазначив Оріховський у інтерв'ю "Футбол 24".

Додамо, Селезньова виключили із заявки Колоса на другу частину сезону УПЛ. Щоправда, офіційно про розірвання контракту ні клуб, ні гравець поки не повідомляли.

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Ребров казав: "Головне – не хвилюйтеся": герой Колоса – про вдячність Динамо, вирок від Хацкевича і Лігу чемпіонів