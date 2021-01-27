"Ракицький – справжній чоловік. Ми як брати. Нема такого – приходь, не приходь. Ти де – я їду, неважливо, зайнятий ти чи ні. Він – справжня людина. Це відображається в його вчинках, у всьому.

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Пішов грати в Росію – ну, пішов. Ми нещодавно сиділи, давно не бачилися, позгадувати стільки різних історій. І це не за чаркою, а за чаєм. Це триває вже досить довго. Я не можу сказати, що ми з ним кожен день телефонуємо одне одному. Він у Пітері, я тут. Ми не кожен день на зв'язку, але досить часто спілкуємося. У будь-який час доби можемо один одному зателефонувати.

Я до нього сміливо можу повернутись спиною, він ніколи не підставить і не зрадить. Один з небагатьох у футбольному світі, хто дійсно такий. Подивіться, скільки він матчів зіграв за збірну, скільки він допоміг збірній. Всі важливі матчі він зіграв. У певний період без нього збірну можна було уявити. Просто неможливо! А чому люди це так забули? Для мене патріот не той, хто кричить, що він патріот і українець, а той, хто працює на Україну.

Ракицький працював на Україну. Просто зробили так, щоб він перестав працювати на Україну. Ось і все. Я знаю одне: Рак – українець і завжди таким залишиться, я це знаю", – поділився Селезньов у YouTube-каналі Отдушивдушу.

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