Орбу: У матчі Динамо та Шахтаря нас чекає велика битва українського футболу

Екс-гравець збірної України Геннадій Орбу зробив прогноз на матч Шахтар – Динамо, який відбудеться 3 листопада.

"Очікую в найближчому центральному матчі туру між Шахтарем і Динамо цікавої гри. "Гірники" підходять до цієї гри в лідерах чемпіонату, але під питанням участь в матчі Тайсона і Марлоса. Це ключові гравці Шахтаря і без них як не крути, атакуючий потенціал Шахтаря знижується.

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У Динамо після перемоги в Лізі Європи над Ренном сталася осічка в чемпіонаті – поразка на рідному стадіоні від Львова. Випадковість? Чи не налаштувалися і вже думали про Шахтар? Але буде ще гра на Кубок. У будь-якому випадку, третього листопада нас чекає велика битва, зустріч топ-команд українського футболу.

Стратегічно Шахтар в Харкові влаштує нічия. Тоді у "гірників" збережеться комфортний відрив від Динамо. З урахуванням травм Тайсона і Марлоса, такий результат буде цілком оптимальним і Фонсеці не обов'язково форсувати вихід на поле саме в цій грі Тайсона, який почав працювати в загальній групі. Динамо після поразки Львову напевно буде злішим. Команда захоче реабілітуватися за цю поразку. Найголовніше, щоб матч пройшов у чесній боротьбі, без скандалів, а судді не вплинули на результат.

Не думаю, що в разі перемоги Шахтаря "гірники" вже можуть святкувати чемпіонство. Поки що йде тільки осіння частина чемпіонату. В історії Шахтаря були випадки, коли відрив був більшим, а "золото" потім в результаті втрачалося. Так що в чемпіонській гонці все одно все буде вирішуватися навесні", – сказав Орбу порталу Команда 1.