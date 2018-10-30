Орбу: В матче Динамо и Шахтера нас ждет великая битва украинского футбола

Экс-игрок сборной Украины Геннадий Орбу сделал прогноз на матч Шахтер – Динамо, который состоится 3 ноября.

"Ожидаю в ближайшем центральном матче тура между Шахтером и Динамо интересной игры. "Горняки" подходят к этой игре в лидерах чемпионата, но под вопросом участие в матче Тайсона и Марлоса. Это ключевые игроки Шахтера и без них как ни крути, атакующий потенциал Шахтера снижается .

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У Динамо после победы в Лиге Европы над Ренном произошла осечка в чемпионате – поражение на родном стадионе от Львова. Случайность? Или не настроились и уже думали о Шахтере? Но будет еще игра на Кубок. В любом случае, третьего ноября нас ждет великая битва, встреча топ-команд украинского футбола.

Стратегически Шахтер в Харькове устроит ничья. Тогда у "горняков" сохранится комфортный отрыв от Динамо. С учетом травм Тайсона и Марлоса, такой результат будет вполне оптимальным и Фонсеке не обязательно форсировать выход на поле именно в этой игре Тайсона, который начал работать в общей группе. Динамо после поражения Львову наверняка будет злее. Команда захочет реабилитироваться за это поражение. Самое главное, чтобы матч прошел в честной борьбе, без скандалов, а судьи не повлияли на результат.

Не думаю, что в случае победы Шахтера "горняки" уже могут праздновать чемпионство. Пока идет только осенняя часть чемпионата. В истории Шахтера были случаи, когда отрыв был большим, а "золото" затем в результате терялось. Так что в чемпионской гонке все равно все будет решаться весной", – сказал Орбу порталу Команда 1.