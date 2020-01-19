Опанасенко назвав дивну причину відсутності ігрової практики у Коньяспорі

Український захисник Коньяспора Євген Опанасенко залишився без переспектив у турецькому клубі.

"Не грав, бо не заявили на нинішній сезон. Мені важко сказати, чиє це було рішення, керівництва чи тренера. Напевно, все-таки наставника. Айкут Коджамана перестав мені довіряти. Хоча причини цього мені невідомі, я завжди працював з повною віддачею.

Яремчук пропустить 2-3 місяці через травму

Я не звик про щось жалкувати. Турецький чемпіонат сильніший за український, тут є всі умови, щоб прогресувати. У поєдинках хороші швидкості, забивається багато голів. На високі місця претендує близько шести-семи команд. На матчі чемпіонату приходить багато вболівальників. Ось тільки проявити себе мені не вдалося.

Питанням майбутнього займається мій агент, я дуже хочу грати. Сподіваюся, вдасться знайти такий клуб, в якому я буду отримувати ігрову практику і зможу показати свої найкращі якості. Ми розглядаємо всі варіанти. Знову ж для мене в пріоритеті то, щоб я отримував більше часу на полі.

Звичайно, стежу за Зорею (колишня команда Євгена. – прим.). Луганці зараз показують симпатичний футбол. Шанси на друге місце в чемпіонаті команда Віктора Скрипника має. Хоча і Динамо буде дуже намагатися не втратити цю можливість. Не варто забувати про Десну і Олександрію. Тому кінцівка сезону в УПЛ, вважаю, буде інтригуючою", – цитує Опанасенка Команда 1.

Луго – Альбасете: Кравець отримав овації стоячи, Зозуля втратив найкращий шанс, але став лідером креативу, жахи VAR