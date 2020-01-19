Яремчук пропустить 2-3 місяці через травму

Нападник збірної України Роман Яремчук найближчим часом не зможе допомогти своїм одноклубникам на футбольному полі.

Український форвард бельгійського Гента Роман Яремчук залишатиметься без футболу наступні 2-3 місяці, повідомляє видання HLN.

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24-річний футболіст напередодні травмувався і має проблеми з ахілловим сухожиллям. Сьогодні, 19 січня, українцю проведуть операцію.

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Гента у серпні 2017 року. У поточному сезоні він провів за свій клуб 30 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі.

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