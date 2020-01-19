Опанасенко назвал странную причину отсутствия игровой практики в Коньяспоре

Украинский защитник Коньяспора Евгений Опанасенко остался без переспектив в турецком клубе.

"Не играл, потому что не заявили на нынешний сезон. Не могу сказать, чье это было решение, руководства или тренера. Наверное, все-таки наставника. Айкут Коджамана перестал мне доверять. Хотя причины этого мне неизвестны, я всегда работал с полной отдачей.

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Я не привык о чем-то жалеть. Турецкий чемпионат сильнее украинского, здесь есть все условия, чтобы прогрессировать. В поединках хорошие скорости, забивается много голов. На высокие места претендует около шести-семи команд. На матчи чемпионата приходит много болельщиков. Вот только проявить себя мне не удалось.

Вопросом будущего занимается мой агент, я хочу играть. Надеюсь, удастся найти такой клуб, в котором я буду получать игровую практику и смогу показать свои лучшие качества. Мы рассматриваем все варианты. Опять же для меня в приоритете то, чтобы я получал больше времени на поле.

Конечно, слежу за Зарей (Бывшая команда Евгения. – прим.). Луганчане сейчас показывают симпатичный футбол. Шансы на второе место в чемпионате команда Виктора Скрипника имеет. Хотя и Динамо будет очень стараться не упустить эту возможность. Не стоит забывать о Десне и Александрии. Поэтому концовка сезона в УПЛ, считаю, будет интригующей", – цитирует Опанасенко Команда 1.

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