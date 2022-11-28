Страж воріт Інтера не був включений у заявку на матч 2 туру ЧС проти Сербії. Його місце у воротах посів Девіс Епассі, кіпер саудівської Абхи.

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Річ у тім, що Онана мав конфлікт з головним тренером Рігобером Сонгом через стиль гри воротаря. 26-річний футболіст наполягав на більш "традиційному", коуч мав іншу думку.

Голова Федерації футболу Камеруну Самюель Ето'О намагався бути посередником і владнати конфлікт, але спроби були марними. Через напружену ситуацію Андре взагалі виключили зі заявки на ЧС-2022, інформує Фабріціо Романо.

Зустріч із Сербією розпочнеться вже о 12:00 за київським часом. В останньому турі "неприборкані леви" протистоятимуть Бразилії.

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