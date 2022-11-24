Нойєр позаздрить: Онана встановив нетипове воротарське досягнення на ЧС
Голкіпер Інтера та збірної Камеруну Андре Онана увійшов в історію чемпіонатів світу усіх часів.
"Неприборкані леви" поступились у першому турі катарського Мундіалю Швейцарії з рахунком 0:1. Голкіпер не впорався лише з пострілом Бреля Емболо на старті другого тайму.
Швейцарія – Камерун – 1:0 – відео гола та огляд матчу ЧС-2022
Проте це ніяк не завадило йому встановити рекорд чемпіонатів світу. У матчі Онана здійснив аж 26 дотиків до м'яча за межами власного штрафного майданчика. Такого не вдавалось жодному іншому кіперу в історії ЧС. Загалом же Андре торкнувся сфери у цій зустрічі 61 раз, повідомляє Opta.
Загалом для 26-річного камерунця це був 35-й поєдинок за збірну своєї країни, 14 з них Онана відстояв на нуль.
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