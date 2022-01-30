Донецький Олімпік поки не почав готуватися до весняної частини сезону.

Олімпік планував вихід із відпустки на середину січня, але цього досі не відбулося, повідомляє FootBoom. Усі інші команди Першої ліги вже активно працюють на зборах.

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За інформацією джерела, на початку наступного тижня донецький клуб запланував загальнокомандні збори, на яких керівництво розповість про міжсезонні плани: коли і в якому складі Олімпік розпочне збори.

Головний тренер команди Сергій Літовченко запевнив, що Олімпік не зникне з футбольної карти. "Мови про розпуск команди не було і немає, інформація не відповідає дійсності", – заявив фахівець.

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