Донецкий Олимпик пока не начал готовиться к весенней части сезона.

Олимпик планировал выход из отпуска на середину января, но этого еще не произошло, сообщает FootBoom. Все остальные команды Первой лиги уже активно работают на сборах.

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По информации источника, в начале следующей недели донецкий клуб запланировал общекомандное собрание, на котором руководство расскажет о межсезонных планах: когда и в каком составе Олимпик начнет сборы.

Главный тренер команды Сергей Литовченко заверил, что Олимпик не исчезнет с футбольной карты. "Речи о роспуске команды не было и нет, информация не соответствует действительности", – заявил специалист.

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