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Олімпік продовжив свою вражаючу серію, Колос втратив перемогу через автогол: спаринги клубів УПЛ

21:20 370 Читать на русском
Олімпік продовжив свою вражаючу серію, Колос втратив перемогу через автогол: спаринги клубів УПЛ
Руслан Костишин в оточенні підопічних / Сайт Колоса

Олімпік та Колос провели свої чергові контрольні матчі в рамках зимових зборів.

Товариські матчі

Колос – Приштина – 1:1

Голи: Смирний, 6 – (?), 17 (аг)

Олімпік – Спартак Трнава – 1:0

Гол: Шахаб, 30

Колос розійшовся миром з косоварською Приштиною. Підопічні Руслана Костишина швидко вийши вперед завдяки точному удару Смирного, однак суперникам не знадобилося багато часу для відповіді. Допоміг автогол, щоправда, ім'я його автора залишилося таємницею навіть для офіційного сайту клубу з Ковалівки. Колос мав більше нагод для другого взяття воріт, однак гравцям новачка УПЛ бракувало точності.

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Олімпік продовжив свій переможний шлях на зборах у Туреччині. Раніше донеччани розібралися з трьома опонентами, проблемою не став і Спартак з Трнави. Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м'яч Шахаба. На 30-й хвилині іранський форвард замкнув простріл з правого флангу від новачка Олімпіка Темура Чогадзе. Другий тайм більше запам'ятався постійними фолами і провокаціями від словаків, але не яскравою грою.

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Товариські матчі Колос Колос Зимові збори Олімпік Олімпік
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