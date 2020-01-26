Олимпик продолжил свою впечатляющую серию, Колос упустил победу из-за автогола: спарринги клубов УПЛ

Олимпик и Колос провели свои очередные контрольные матчи в рамках зимних сборов.

Товарищеские матчи

Колос – Приштина – 1:1

Голы: Смирный, 6 – (?), 17 (аг)

Олимпик – Спартак Трнава – 1:0

Гол: Шахаб, 30

Колос разошелся миром с косоварской Приштиной. Подопечные Руслана Костышина быстро вышли вперед благодаря точному удару Смирного, однако соперникам не понадобилось много времени для ответа. Помог автогол, правда, имя его автора осталось тайной даже для официального сайта клуба с Коваливки. Колос имел больше возможностей для второго взятия ворот, однако игрокам новичка УПЛ не хватало точности.

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Олимпик продолжил свой победный путь на сборах в Турции. Ранее дончане разобрались с тремя оппонентами, проблемой не стал и Спартак с Трнавы. Судьбу встречи решил единственный забитый мяч Шахаба. На 30-й минуте иранский форвард замкнул прострел с правого фланга от новичка Олимпика Темура Чогадзе. Второй тайм больше запомнился постоянными фолами и провокациями от словаков, но не яркой игрой.

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