Олімпік підтвердив участь у Першій лізі – клуб визначився з домашнім стадіоном і анонсував великі зміни
Донецький клуб таки продовжить своє існування на нижчій сходинці футбольної піраміди України.
"З радістю повідомляємо, що наш клуб продовжить своє існування. Одна з найкрасивіших емблем серед футбольних команд України вже красується на сайті Першої ліги.
Олімпік офіційно гратиме у Першій лізі
Саме під егідою ПФЛ оновлена донецька команда виступить у прийдешньому сезоні. Вже 25 липня (в неділю) олімпійці стартують виїзним матчем проти одного з головних фаворитів сезону – криворізького Кривбасу.
На наших офіційних ресурсах ми поступово познайомимо Вас з новим керівництвом, тренерським штабом і, звичайно, футболістами. Слідкуйте за новинами Олімпіка в соцмережах клубу і на сайті. Нова сторінка історії донецької команди вже привідкрита: домашні матчі в новому сезоні донеччани будуть проводити на стадіоні ім. Баннікова в Києві", – йдеться в заяві Олімпіка на офіційному сайті.
Нагадаємо, на початку липня Олімпік відмовився від виступів в УПЛ. Його місце в елітному дивізіоні посів Минай, який за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги.
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