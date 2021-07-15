Олімпік розпочне сезон 2021/22 у Першій лізі, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Олімпік віддасть своє місце у Першій лізі – журналіст пророкує обмін за сценарієм Верес-Львів

Професіональна футбольна ліга прийняла донеччан і Кремінь у Першу лігу замість Миная і Миколаєва. "Корабели" у новому сезоні гратимуть у Другій лізі, а Миколаїв-2 виключено з переліку учасників чемпіонату.

Дебютант другої ліги – Тростянець – гратиме у групі "Б", замість групи "А", як заявлялось раніше. Офіційними трансляторами матчів Першої та Другої ліг будуть телеканали "Футбол".

Нагадаємо, на початку липня Олімпік відмовився від виступів в УПЛ. Його місце в елітному дивізіоні посів Минай, який за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21