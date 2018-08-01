Олімпік хоче оновити свій логотип

Донецький Олімпік оголосив конкурс но новий клубний логотип, участь у якому може взяти кожен вболівальник.

Олімпік дає змогу фанатам долучитися до зміни логотипу.

"Нова емблема повинна бути сучасною, унікальною і презентабельною, пов'язувати воєдино історію Донецька і історію району Боссе, звідки почав свій шлях клуб Олімпік. В основі емблеми повинен бути один із символів, що відображає наш край або ж історію клубу. Крім того, логотип повинен відповідати клубним кольорам – небесно-блакитному, чорному і білому", – йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

Приймати роботи будуть з 31 липня до 30 серпня. Потім вболівальники шляхом голосування відберуть найкращі варіанти. Фінальне рішення буде приймати спеціальна комісія.

Переможець конкурсу отримає грошову винагороду в розмірі 12 тисяч гривень.

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