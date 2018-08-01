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Олимпик хочет обновить свой логотип

11:40 36 Читати українською
Олимпик хочет обновить свой логотип
Олимпик хочет обновить свой логотип

Донецкий Олимпик объявил конкурс но новый клубный логотип, участие в котором может принять каждый болельщик.

Олимпик позволяет фанатам присоединиться к изменению логотипа.

"Новая эмблема должна быть современной, уникальной и презентабельной, связывать воедино историю Донецка и историю района Боссе, откуда начал свой путь клуб Олимпик. В основе эмблемы должен быть один из символов отражает наш край или историю клуба. Кроме того, логотип должен соответствовать клубным цветам – небесно-голубому, черному и белому", – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Принимать работы будут с 31 июля по 30 августа. Затем болельщики путем голосования отберут лучшие варианты. Финальное решение будет принимать специальная комиссия.

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 12 тысяч гривен.

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