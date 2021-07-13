Рубікон може посісти місце Олімпіка у Першій лізі в наступному сезоні, повідомляє журналіст Олег Барков у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що клуби тісно співпрацювали, оскільки молодіжна та юніорська команда Олімпіка складались із гравців Рубікона та Черкащини. Тепер же може повторитись ситуація зі сценарієм Верес-Львів, коли львівський клуб посів місце рівненського в УПЛ, хоча виступав у Другій лізі.

До слова, Рубікон посів 11 місце у минулорічному розіграші Другої ліги у групі А, набравши лише 17 очок. Олімпік же оголосив про зняття з чемпіонату, але начебто мав замінити Минай у Першій лізі.

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