Олимпик начнет сезон 2021/22 в Первой лиге, сообщает официальный сайт ПФЛ.

Олимпик отдаст свое место в Первой лиге – журналист предсказывает обмен по сценарию Верес-Львов

Профессиональная футбольная лига приняла дончан и Кремень в Первую лигу вместо Миная и Николаева. "Корабелы" в новом сезоне будут играть во Второй лиге, а Николаев-2 исключен из числа участников чемпионата.

Дебютант второй лиги – Тростянец – будет играть в группе "Б" вместо группы "А", как заявлялось ранее. Официальными трансляторами матчей Первой и Второй лиг будут телеканалы "Футбол".

Напомним, в начале июля Олимпик отказался от выступлений в УПЛ. Его место в элитном дивизионе занял Минай, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

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