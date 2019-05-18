Олімпік вдома переміг Чорноморець, покинувши зону перехідних матчів

Олімпік у матчі 29-го туру УПЛ завдяки голам Максіма Тейшейри та Романа Вантуха зумів переграти Чорноморець.

Чорноморець в разі перемоги міг покинути останню сходинку в турнірній таблиці, але й Олімпіку потрібно було вигравати, щоб не залишитись у зоні вильоту. Донеччани розпочали зустріч набагато активніше, завершуючи свої атаки ударами по воротах: так, на 6-й хвилині Вантух замкнув подачу на дальню стійку (неточно), на 12-й Тейшейра пробив з рикошетом в руки голкіперу, на 14-й Вантух зарядив вище, а на 18-й стався гол Матара – той обігрався з Тейшерою у стіночку й поклав м'яч у кут.

Вже на 20-й гості могли відігратися, однак Коваль, перегравши Кринського при виході віч-на-віч, не влучив у площину воріт. Ксьонз відповів на 26-й ударом, який чиркнув об дальню стійку, на чому гострі моменти першого тайму завершились. Команди займалися позиційною боротьбою та почергово захоплювали ініціативу, однак загалом картина виглядала нуднувато аж до самого свистка на перерву.

Одразу після початку другого тайму Чорноморець несподівано зрівняв рахунок зусиллями Павлова, який тільки-но вийшов на заміну. Василю вдалося замкнути подачу ударом головою, що стало можливим завдяки помилці центрбеків – 1:1. Втім, у наступній же атаці Олімпіка Матар вискочив на Кожухаря, але програв йому дуель; на 50-й же хвилині Вантух знову вивів господарів уперед, знову вирвавшись віч-на-віч та пробивши поміж ніг голкіперу – 2:1. Потім матч тимчасово скотився до купи стандартів (зокрема кутових) без особливого загострення. Можна згадати хіба що дальній удар Павлова на 60-й, однак він виявився дуже неточним.

На 70-й хвилині Чорноморець знову був близьки до дивовижного спасіння, однак Вільх'яльмссон головою не влучив у порожні ворота. На 83-й же міг оформити дубль Павлов, однак його удар з меж штрафного після пасу Хамелюка прийшовся точно у Політила. Олімпік з великими труднощами тримав оборону проти заведених одеситів – і, зрештою, втримав її. Фінальний свисток зафіксував перемогу донеччан з рахунком, встановленим на 50-й хвилині.

Таким чином, "олімпійці" набрали 31 очко та покинули зону вильота, залишивши Карпати у двох залікових балах позаду на 10-й позиції. Чорноморець же з 22 пунктами не зміг наздогнати Арсенал-Київ, у якого рівно на три більше.