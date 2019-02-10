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Олімпіакос – Динамо: захисник греків Ель-Абделлауї встигне відновитися до матчу Ліги Європи

12:36 194 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: захисник греків Ель-Абделлауї встигне відновитися до матчу Ліги Європи
Омар Ель-Абделлауї / Reuters

Оборонець пірейського Олімпіакоса Омар Ель-Абделлауї, найімовірніше, зможе зіграти в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

Норвезький захисник встигне відновитися від травми, запевняє Gazzetta.gr.

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За інформацією видання, Ель-Абделлауї пропустить поєдинок грецької Суперліги проти ПАОКа в неділю, але зможе допомогти команді в Лізі Європи. Місцева преса прогнозує його вихід в основі на матч проти Динамо в четвер.

У сезоні 2018/19 Омар Ель-Абделлауї провів 25 матчів за Олімпіакос у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Перший матч 1/16 фіналу відбудеться 14 лютого на стадіоні Караіскакіс у передмісті Афін. Початок зустрічі о 19:55.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
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Динамо
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Ліга Європи Омар Ель-Абделлауї Омар Ель-Абделлауї Олімпіакос Олімпіакос Олімпіакос - Динамо
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