Олімпіакос – Динамо: захисник греків Ель-Абделлауї встигне відновитися до матчу Ліги Європи

Оборонець пірейського Олімпіакоса Омар Ель-Абделлауї, найімовірніше, зможе зіграти в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.

Норвезький захисник встигне відновитися від травми, запевняє Gazzetta.gr.

Динамо – Волеренга: перемога на завершення зборів, 6 гравців у лазареті та 2 найважчі питання

За інформацією видання, Ель-Абделлауї пропустить поєдинок грецької Суперліги проти ПАОКа в неділю, але зможе допомогти команді в Лізі Європи. Місцева преса прогнозує його вихід в основі на матч проти Динамо в четвер.

У сезоні 2018/19 Омар Ель-Абделлауї провів 25 матчів за Олімпіакос у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Перший матч 1/16 фіналу відбудеться 14 лютого на стадіоні Караіскакіс у передмісті Афін. Початок зустрічі о 19:55.

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"