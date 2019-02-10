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Олимпиакос – Динамо: защитник греков Эль-Абделлауи успеет восстановиться к матчу Лиги Европы

12:36 11 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: защитник греков Эль-Абделлауи успеет восстановиться к матчу Лиги Европы
Омар Эль-Абделлауи / Reuters

Защитник пирейского Олимпиакоса Омар Эль-Абделлауи, скорее всего, сможет сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

Норвежский защитник успеет восстановиться от травмы, уверяет Gazzetta.gr.

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По информации издания, Эль-Абделлауи пропустит поединок греческой Суперлиги против ПАОКа в воскресенье, но сможет помочь команде в Лиге Европы. Местная пресса прогнозирует его выход в основе на матч против Динамо в четверг.

В сезоне 2018/19 Омар Эль-Абделлауи провел 25 матчей за Олимпиакос во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля на стадионе Караискакис в пригороде Афин. Начало встречи в 19:55.

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

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