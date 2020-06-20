Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ

У рамках 27-го туру УПЛ Шахтар приймає Олександрію. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сьогоднішній матч для Шахтаря може перетворитися у масштабне святкування, адже в разі перемоги "гірники" виграють 600-й матч у чемпіонаті й оформлять дострокове чемпіонство. За п'ять турів до завершення сезону – така от у нас інтрига в останні роки. Звісно ж, скасовувати явно заплановану вечірку нікому не хочеться, тож Луїш Каштру хоч зараз може бути спокійним за мотивацію команди. Олександрія ж має на меті якщо й не відібрати очки, то хоча б не пропустити п'ять голів у третьому матчі поспіль.

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Насправді фанатам Шахтаря зарано розпивати шампанське, адже тур тому "помаранчево-чорні" відверто розчарували. Поєдинок з Олімпіком не завершився втратою очок (як мінімум) тільки завдяки блискучій грі Трубіна – Колос перестріляв "гірників" як за загальною кількістю ударів, так і за кількістю влучань у площину. Знову не вразили і резервісти – особливо Коноплянка. Сіпріано ж поки що зумів довести тільки той факт, що він не Ісмаїлі. Деякі з цих проблем були помітними і в поєдинку проти Десни, тож з Олександрію може бути не легше. Сьогодні донеччанам доведеться попрацювати в поті чола.

Підопічним Володимира Шарана не позаздриш. "Жовто-чорні" за один крок від вильоту з боротьби за бронзові медалі, хоча, вірогідно, вони вже вилетіли. Прикро, адже Олександрія не так вже й погано виглядала в останніх турах. Просто ультразакритий стиль не спрацював ні з вищою за класом командою, ні з контратакувальним лідером УПЛ – лише Зоря оступилася, хоча і там Олександрія набрала три очки випадково.

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Футбол команди Шарана у цьому сезоні банально простіший за гру конкурентів – і тут явно не той випадок, коли це добре. Утім, Шахтар в одному з двох матчів першого етапу втратив очки в поєдинку з "жовто-чорними", тож інтрига має жити і сьогодні. Не варто відспівувати андердога ще до стартового свистка.

Кадрова ситуація

У Шахтаря в лазареті залишається Ісмаїлі. Крім нього, до поєдинку з Олександрією не готувалися Малишев, Майкон і Бондар, а Бондаренко тренувався за індивідуальною програмою. Натомість, до роботи у загальній групі повернулися Мораєс і Степаненко, а з дискваліфікації вийшов Маркос Антоніо.

У Олександрії серед травмованих тільки 37-річний Запорожан, однак на дискваліфікацію нарвалися одразу два футболісти – Бабогло і Бухал. Втім, знову доступні Банада і Дубра, які покинули список відсторонених.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Олександрія

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Коноплянка – Фернандо

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Шендрик, Вантух – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олександрія навряд чи вигадає щось нове під матч із Шахтарем. Підопічні Володимира Шарана закриються й будуть намагатися ловити суперника на контратаках, а також чинитимуть тиск зі стандартів – в обороні проти них "гірники" мають певні проблеми, тож гол "жовто-чорних" виглядає цілком імовірним. Взагалі, донеччанам сьогодні легко не буде. В останній зустрічі вони так і не забили у ворота Паньківа.

Втім, прямо зараз Шахтарю дуже необхідна перемога, тож команда гратиме на повну силу. Олександрія ж у останніх турах навіть з атакою Десни не впоралась, наковтавшись голів на місяць уперед, тож ставити на будь-який інший результат, крім перемоги "гірників", не варто.

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