Олександрія проведе спаринг з Дуйсбургом

Англія — 16:45 200
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Рашфорд підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед
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"Проти Тимощука відкрили дві кримінальні справи". В екс-капітана збірної України – великі проблеми із закономІнтерв’ю — 16:00 13261
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Динамо може повернутись до трансферу Матара – Гельзін назвав справжню причину зриву переходуУкраїна — 15:50 3238
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Грав за Реал проти Динамо, був одноклубником Шевченка та виграв ЛЧ: що відомо про Жуліо Сезара – нового тренера ОлімпікаУкраїна — 14:35 4611
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