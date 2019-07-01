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Олександрія проведе спаринг з Дуйсбургом

16:34 332 Читать на русском
Олександрія проведе спаринг з Дуйсбургом
Олександрія проведе спаринг з Дуйсбургом / Фото ФК Олександрія

В таборі Олександрії назвали останнього спаринг-партнера на літні збори.

Гравці Олександрії проведуть контрольний матч з Дуйсбургом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Олександрія несподівано розгромила АЗ в товариському матчі

Спаринг відбудеться 2 липня, стартовий свисток пролунає о 19:00. За підсумками минулого сезону другої Бундесліги Дуйсбург посів останню сходинку та вилетів у нижчий дивізіон.

В останньому контрольному матчі підопічні Шарана несподівано обіграли нідерландський АЗ Алкмаар (3:0).

Нагадаємо, в минулому сезоні УПЛ олександрійці завоювали бронзові нагороди турніру.

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Теги
Олександрія Олександрія Міжсезонні збори Товариські матчі Дуйсбург Дуйсбург
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