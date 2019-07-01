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Александрия проведет спарринг с Дуйсбургом

16:34 21 Читати українською
Александрия проведет спарринг с Дуйсбургом
Александрия проведет спарринг с Дуйсбургом / Фото ФК Александрия

В лагере Александрии назвали последнего спарринг-партнера на летние сборы.

Игроки Александрии проведут контрольный матч с Дуйсбургом, сообщает официальный сайт клуба.

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Спарринг состоится 2 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00. По итогам прошлого сезона второй Бундеслиги Дуйсбург занял последнюю строчку и вылетел в низший дивизион.

В последнем контрольном матче подопечные Шарана неожиданно обыграли голландский АЗ Алкмар (3:0).

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ александрийцы завоевали бронзовые награды турнира.

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