Олександрія поступилась Железнічару у товариському матчі з надрезультативною кінцівкою

Олександрія у товариському матчі мінімально поступилась Железнічару (1:2).

Зимові збори, товариський матч

Олександрія – Железнічар – 1:2

Голи: Пономар, 90 – Сулейман Крпич, 80, Дженан Займович, 86

Шаран підтвердив інтерес Олександрії до Кулача

Олександрія у товариському матчі мінімально поступилась Железнічару з Боснії та Герцоговини. Протягом 80 хвилин матчу команди мали моменти, але не могли їх реалізувати, до останньої 10-хвилинки.

На 80-ій хвилині Крпич забив перший гол у матчі, а вже через 6 хвилин боснійці вели у 2 м’ячі, Пономар відіграв 1 гол на останній хвилині основного часу. У підсумку – перемога Железнічара 2:1.

Зауважимо, що до цього команда з Боснії та Герцоговини вже перемагала український клуб на зимових зборах. 8 лютого Ворскла поступилась Железнічару з рахунком 0:2.