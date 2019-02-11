toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЕМ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО

Олександрія поступилась Железнічару у товариському матчі з надрезультативною кінцівкою

11 лютого 22:34 507 Читать на русском
Олександрія поступилась Железнічару у товариському матчі з надрезультативною кінцівкою
ФК Олександрія

Олександрія у товариському матчі мінімально поступилась Железнічару (1:2).

Зимові збори, товариський матч

Олександрія – Железнічар – 1:2

Голи: Пономар, 90 – Сулейман Крпич, 80, Дженан Займович, 86

Шаран підтвердив інтерес Олександрії до Кулача

Олександрія у товариському матчі мінімально поступилась Железнічару з Боснії та Герцоговини. Протягом 80 хвилин матчу команди мали моменти, але не могли їх реалізувати, до останньої 10-хвилинки.

На 80-ій хвилині Крпич забив перший гол у матчі, а вже через 6 хвилин боснійці вели у 2 м’ячі, Пономар відіграв 1 гол на останній хвилині основного часу. У підсумку – перемога Железнічара 2:1.

Зауважимо, що до цього команда з Боснії та Герцоговини вже перемагала український клуб на зимових зборах. 8 лютого Ворскла поступилась Железнічару з рахунком 0:2.

Теги
Товариські матчі Зимові збори Олександрія Олександрія Железнічар Железнічар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
7
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук