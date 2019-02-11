Александрия уступила Железничару в товарищеском матче со сверхрезультативной концовкой

Александрия в товарищеском матче минимально уступила Железничару (1:2).

Зимние сборы, товарищеский матч

Александрия – Железничар – 1:2

Голы: Пономарь, 90 – Сулейман Крпич, 80, Дженан Займович, 86

Шаран подтвердил интерес Александрии к Кулачу

Александрия в товарищеском матче минимально уступила Железничару из Боснии и Герцеговины. В течение 80 минут матча команды имели моменты, но не могли их реализовать, до последней 10-минутки.

На 80- минуте Крпич забил первый гол в матче, а уже через 6 минут боснийцы вели в 2 мяча, Пономарь отыграл 1 гол на последней минуте основного времени. В итоге – победа Железничара 2:1.

Заметим, что до этого команда из Боснии и Герцеговины уже побеждала украинский клуб на зимних сборах. 8 февраля Ворскла уступила Железничару со счетом 0:2.