Шаран підтвердив інтерес Олександрії до Кулача

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, що клуб дійсно зацікавлений в послугах українського форварда.

"Були деякі футболісти, яких ми хотіли бачити у себе, але з різних причин їх не буде.

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Кулач? Так, але ми ж не можемо силою просити в свою команду. Він десь сумнівався, переходити в Олександрію чи ні. Думаю, він шукає інші варіанти", – сказав Шаран в коментарі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, першу частину сезону 2018/19 Владислав Кулач провів у Ворсклі. У складі полтавців він провів 19 матчів, у яких забив 6 м'ячів і зробив 1 асист.

На контракті з Шахтарем Кулач перебуває з 2010 року, але за основу донеччан не зіграв жодного матчу. В оренді він грав за Маріуполь, запорізький Металург, кам'янську Сталь, турецький Ескішехірспор, Зорю.

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